Enogastronomia tradizione e divertimento | a Paglieta c' è Sentieri d' Autunno

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, a Paglieta, torna Sentieri d'autunno, appuntamento diventato ormai tradizione, giunto alla 20esima edizione.I visitatori potranno partecipare a degustazioni, ma anche essere partecipi a mostre d’arte con opere di artisti locali, presentazioni di libri, mercatini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

