Energia elettrica e blackout in città mancano 100 cabine secondarie Enel
A Genova è in attuazione un programma di potenziamento della rete di distribuzione elettrica che prevede, in teoria, la costruzione di più di 120 cabine secondarie da parte di Enel. Un progetto rilevante, finanziato con fondi Pnrr, che potrebbe evitare guasti e blackout ma anche gran parte degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA Si informa che il giorno martedì 21 ottobre 2025, dalle ore 14:30 alle ore 19:30, verrà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica per lavori sugli impianti. Le vie e i civici interessati sono elencati nella locandina allegata. - facebook.com Vai su Facebook