Endrick-Juve sogno o possibilità? Il Real Madrid apre al prestito | la suggestione che accende il mercato bianconero
In un calcio dominato da logiche di bilancio e strategie a lungo termine, ogni tanto riaffiora la magia pura del talento. E il nome di Endrick appartiene a quella categoria di giocatori che accendono i sogni di qualsiasi tifoso. A diciannove anni non ancora compiuti, il brasiliano del Real Madrid resta uno dei prospetti più luminosi del panorama mondiale. Ma il talento, se resta in panchina, rischia di appannarsi. Ecco perché, secondo Fabrizio Romano, il Real starebbe valutando un prestito a gennaio, per garantire al ragazzo minuti e continuità. Endrick ha bisogno di giocare, e soprattutto ha bisogno di farlo in vista del Mondiale 2026, dove il Brasile lo considera già parte del futuro offensivo verdeoro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Endrick alla #Juventus? #XabiAlonso esce allo scoperto - X Vai su X
Endrick alla Juventus: “OK Real al prestito con obbligo a questa cifra” IL COLPO https://bit.ly/4hgpGVr - facebook.com Vai su Facebook
Endrick Juventus, Xabi Alonso esce allo scoperto sul brasiliano dopo le ultime voci di calciomercato: «Posso dirvi questo su di lui» - Endrick Juventus, Xabi Alonso spegne le voci di mercato: il brasiliano resta un punto fermo del progetto, nessuna apertura a una cessione Una chiusura netta, una porta sbattuta in faccia alle pretende ... Secondo juventusnews24.com
Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina - Real e Atletico le squadre più attenzionate: piacciono Endrick, Ceballos e Molina. Lo riporta msn.com
Juve: possibile sondaggio per Endrick a gennaio - Il Real Madrid che punta molto sul suo potenziale, a gennaio potrebbe lasciarlo partire in prestito ... Si legge su it.blastingnews.com