Endrick-Juve sogno o possibilità? Il Real Madrid apre al prestito | la suggestione che accende il mercato bianconero

In un calcio dominato da logiche di bilancio e strategie a lungo termine, ogni tanto riaffiora la magia pura del talento. E il nome di Endrick appartiene a quella categoria di giocatori che accendono i sogni di qualsiasi tifoso. A diciannove anni non ancora compiuti, il brasiliano del Real Madrid resta uno dei prospetti più luminosi del panorama mondiale. Ma il talento, se resta in panchina, rischia di appannarsi. Ecco perché, secondo Fabrizio Romano, il Real starebbe valutando un prestito a gennaio, per garantire al ragazzo minuti e continuità. Endrick ha bisogno di giocare, e soprattutto ha bisogno di farlo in vista del Mondiale 2026, dove il Brasile lo considera già parte del futuro offensivo verdeoro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

