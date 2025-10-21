Endrick Juve il Real Madrid apre al prestito a gennaio? Arriva la rivelazione che potrebbe infiammare la pista per arrivare al talento brasiliano | gli aggiornamenti

Endrick Juve: il Real Madrid apre al prestito a gennaio, i bianconeri potrebbero provarci nella prossima sessione? Ecco cosa succede. Una notizia clamorosa, una suggestione che infiamma il calciomercato Juve. Dal Real Madrid potrebbe aprirsi uno spiraglio per uno dei talenti più puri del calcio mondiale: Endrick. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante brasiliano sta trovando poco spazio e, in vista del Mondiale 2026, potrebbe chiedere la cessione in prestito a gennaio. Il fuoriclasse brasiliano, classe 2006, ha bisogno di giocare. Stare in panchina a Madrid, in un attacco stellare, rischia di fargli perdere il treno per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

