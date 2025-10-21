Endrick in Serie A? Perché può lasciare il Real Madrid

2025-10-21 19:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’attaccante classe 2006 non ha ancora mai giocato in questa stagione, il club spagnolo sta pensando a un prestito a gennaio E’ un inizio di stagione in salita per Felipe Moreira de Sousa Endrick, attaccante classe 2006 del Real Madrid che nonostante sia arrivato in Spagna nell’estate 2024 con l’etichetta del predestinato in questi primi mesi di stagione non sta trovando spazio. Lì davanti sono in tanti, e per Xabi Alonso è difficile dare continuità a tutti tra Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Guler, Mastantuono e anche Bellingham, spostato qualche metro più avanti rispetto alla posizione nella quale giocava a Dortmund. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

