En plein di Schena cinque su cinque a Cividale
La Cronoscalata Cividale - Castelmonte regala un weekend stellare a New Star 3, firmato da un Damiano Schena che ha confezionato un 2025 d'autore, incredibile nel contare cinque successi di classe consecutivi in altrettante presenze. L'ultima perla, in ordine cronologico, è arrivata dalla salita. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
NEL CIVM EN PLEIN DI DAMIANO SCHENA: CINQUE SU CINQUE A CIVIDALE L'infallibile pilota di San Zeno di Montagna centra il quinto successo di classe, è terzo assoluto a Cividale e fa man bassa di trofei nell'International Race Salita. BUSSOLENGO (V - facebook.com Vai su Facebook
En plein di Schena, cinque su cinque a Cividale cronoscalate.it/en-plein-di-sc… - X Vai su X
Velocità in salita: en plein di Schena, cinque su cinque a Cividale - L’infallibile pilota di San Zeno di Montagna centra il quinto successo di classe, è terzo assoluto a Cividale e fa man bassa di trofei nell’International Race Salita. Riporta comunicati-stampa.net