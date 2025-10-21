En plein di Schena cinque su cinque a Cividale

La Cronoscalata Cividale - Castelmonte regala un weekend stellare a New Star 3, firmato da un Damiano Schena che ha confezionato un 2025 d'autore, incredibile nel contare cinque successi di classe consecutivi in altrettante presenze. L'ultima perla, in ordine cronologico, è arrivata dalla salita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

