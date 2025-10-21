Emma Villas prima sconfitta in campionato Coach Petrella | Al lavoro per migliorare

La stagione delll’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è iniziata male, con un netto ko in casa della Abba Pineto, formazione imbottita di ex biancoblù a cominciare dal tecnico Di Tommaso. Una sconfitta pesante per cui il coach del sodalizio nato in estate tra Emma Villas e Lupi Santa Croce non cerca scuse. "Dispiace prima di tutto perché non l’abbiamo lottata fino alla fine – dice Francesco Petrella (foto) – dopo che nei primi due set eravamo stati dentro la partita. Eravamo partiti molto bene sia all’inizio del primo sia del secondo set e questo è un buon segnale da cui dobbiamo ripartire. Ma è ovvio che i set sono lunghi e vanno finiti in altro modo e questo è un dato di fatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

