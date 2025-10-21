Emma torna a suonare la chitarra del padre dopo anni | l' emozionante reazione in un video
Sono passati tre anni dalla morte del suo papà, ma per Emma è come fosse sempre il primo giorno. L'assenza è un dolore che non smette di placarsi e più volte la cantante ha condiviso questa nostalgia con i follower da cui ha sempre trovato grande conforto. Anche stavolta il loro supporto non è. 🔗 Leggi su Today.it
Emma Marrone torna a suonare la chitarra del padre Rosario: il video commuove i social - Emma Marrone torna a suonare la chitarra del padre Rosario, scomparso più di tre anni fa. Da donnaglamour.it
Emma Marrone torna a suonare la chitarra di suo padre - A distanza di più di tre anni dalla morte di suo padre Rosario, Emma Marrone è tornata a suonare la chitarra del papà. Lo riporta novella2000.it