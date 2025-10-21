La star di Bugonia ha raccontato che nemmeno a lei il collega aveva confessato che sarebbe tornato nel ruolo di Peter Parker. Andrew Garfield ha mentito anche a Emma Stone. La star premio Oscar è impegnata nel tour promozionale di Bugonia di Yorgos Lanthimos e ha raccontato che la co-star di The Amazing Spider-Man non le disse la verità sul suo ritorno nel ruolo di Peter Parker. I due recitarono insieme nei due film di The Amazing Spider-Man, nei quali Stone interpretò la fidanzata di Parker, Gwen Stacy, ma il progetto si fermò al secondo film perché Sony Pictures decise di interrompere la saga, cancellando i piani per gli altri film in cantiere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Emma Stone: "Andrew Garfield ha mentito anche con me sul suo ritorno in Spider-Man: No Way Home"