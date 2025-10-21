Emergenza fame | la Serie A scende in campo per Save the Children
La campagna andrà in scena durante l'8ª giornata di campionato e ed sostenuta anche dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Emergenza fame e malnutrizione: analisi e denunce oggi alla Giornata mondiale dell'alimentazione - facebook.com Vai su Facebook
La fame nel mondo è un’emergenza ’Un pasto al giorno’ nel nome di Benzi: Una tavola ci unisce: anche a Ferrara e in provincia in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi. Domani torna ‘Un Pasto al Giorno’, l’iniziativa della… http://dlvr. - X Vai su X
La campagna andrà in scena durante l'8ª giornata di campionato e ed sostenuta anche dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio - La campagna andrà in scena durante l'8ª giornata di campionato e ed sostenuta anche dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio ... Scrive msn.com