Ema Stokholma e le questioni inaspettate di soldi con Angelo Madonia compagno di Sonia Bruganelli
I nomi di Ema Stockholma e Angelo Madonia tornano a essere insieme argomento di un retroscena che porta indietro di due anni circa e rievoca i tempi della loro relazione. A parlare della speaker radiofonica e del ballerino - oggi sentimentalmente legato a Sonia Bruganelli - è Gabriele Parpiglia. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Convegno Fare regia. Questioni metodologiche e testimonianze Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Complesso di Monteverginella, via santi Filippo e Giacomo 21/a, Aula E 7 e 8 Ottobre 2025 ? dalle ore 10:00 alle ore 18:30 https://ow.ly/Ntv Vai su Facebook
“Forse non mi fanno neanche entrare, mi cacciano”: l’autoironia di Ema Stokholma al Festival di Roma. Poi l’appello - Ema Stokholma apre il Festival del cinema di Roma 2025 con la sua autoironia: poi spiazza tutti con un appello. Si legge su chedonna.it
Ema Stokholma punge i suoi ex: “Basta uomini da mantenere, meglio la Delogu” - Ema Stokholma, madrina della Festa del Cinema di Roma, si confessa: stoccate agli ex e parole profonde verso l'amica Andrea Delogu. Secondo donnaglamour.it
Ema Stokholma: «Andrea Delogu? Meglio di un marito» - La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore ... Lo riporta iodonna.it