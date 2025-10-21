Elizabeth Olsen non reciterà nei film degli studios se non ci sarà un’uscita nelle sale

Elizabeth Olsen ha dichiarato alla rivista InStyle, in un nuovo articolo di copertina, di non voler più firmare contratti per film di studi cinematografici hollywoodiani che non abbiano un’uscita cinematografica garantita. Amata dal cinema indipendente fin dall’inizio della sua carriera con “La fuga di Martha” del 2011, Olsen si sente a suo agio nel recitare in un film senza distribuzione, venduto a un servizio di streaming. Ma la sua preferenza rimane sempre l’uscita cinematografica. “ Se un film è realizzato in modo indipendente e venduto solo a uno streamer, allora va bene. Ma non voglio fare qualcosa in cui lo streaming sia l’unico scopo “, ha detto Olsen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

