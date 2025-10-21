elizabeth mccaul entra nel board dello ior

L’ Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha annunciato la nomina di Elizabeth McCaul come nuovo membro del Consiglio di Sovrintendenza, comunicando contestualmente la conclusione del mandato di Michael Hintze. McCaul, che vanta una prestigiosa carriera nel settore finanziario e in ambito istituzionale, dal 2019 faceva parte del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea. McCaul ha anche lavorato presso Promontory Financial Group e Goldman Sachs. Prima di approdare alla Bce, McCaul ha lavorato presso Promontory Financial Group, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Global Head of Strategy, Presidente e ceo di Promontory Emea e Partner responsabile dell’ufficio di New York. 🔗 Leggi su Lettera43.it

