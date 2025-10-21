Elisabetta Gregoraci suo padre Mario denunciato per maltrattamenti

Una donna di Soverato ha denunciato Mario, padre di Elisabetta Gregoraci, per maltrattamenti e stalking. L'uomo l'avrebbe anche picchiata tanto da procurarle un aborto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

