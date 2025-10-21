Vacanze d’autunno negli Stati Uniti per Elisabetta Gregoraci, che si è concessa qualche giorno di relax a New York insieme al figlio Nathan Falco Briatore. Dopo le visite in città, la showgirl è volata in Texas, per assistere al GP di Formula 1 di Austin. Ad aspettarli c’era Flavio Briatore. Tra i due stati americani cambiano di molto sia le temperature che il mood stilistico: gli outfit di Elisabetta si sono adattati di conseguenza. Nella Grande Mela. Mamma e figlio a New York “427 metri più vicini al cielo di New York”, scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, pubblicando una serie di foto dal grattacielo Summit One Vanderbilt. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Elisabetta Gregoraci negli Usa passa dal piumino agli shorts