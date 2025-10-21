Elisabetta Gregoraci il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna

Giorni complicati per Elisabetta Gregoraci. Mario, l’amato padre della soubrette calabrese, è stato denunciato dalla sua ex compagna con le gravi accuse di stalking e maltrattamenti. L’uomo è ora indagato anche se tramite il suo legale ha smentito tutto, parlando di una “versione unilaterale dei fatti”. Perché il padre di Elisabetta Gregoraci è accusato di stalking e maltrattamenti. Mario Gregoraci, il padre 75enne di Elisabetta Gregoraci è stato accusato dalla 56enne Rosita Gentile di Soverato per violenze e minacce. La donna è stata sua compagna per ben dodici anni e una volta l’ha addirittura salutata a Domenica In, dove è stato ospite con la celebre figlia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna

Approfondisci con queste news

“Picchiata e insultata mentre pulivo il mio stesso sangue” Rosita Gentile ha denunciato il padre della showgirl Elisabetta Gregoraci per maltrattamenti. La 56enne ha raccontato di botte, schiaffi e lividi rimasti sulla pelle per giorni dopo i litigi - facebook.com Vai su Facebook

Una testata calabrese, @Calabria_7, racconta che Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci , è indagato per una brutta storia di maltrattamento e stalking (la procura ha chiesto il rinvio a giudizio). - X Vai su X

Botte e insulti mentre la costringeva a pulire il suo sangue: 56enne denuncia padre di Elisabetta Gregoraci - La 56enne Rosita Gentile ha denunciato l'ex compagno, Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti ... Lo riporta fanpage.it

Elisabetta Gregoraci, papà Mario nei guai: denunciato dall'ex compagna - Il papà di Elisabetta Gregoraci, Mario, è nei guai per via di una denuncia da parte dell’ex compagnata, Rosita Gentile, che lo accusa di maltrattamenti e stalking. notizie.it scrive

Elisabetta Gregoraci, il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna - Mario, il padre di Elisabetta Gregoraci è stato accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna Rosita, alla quale è stato legato per 12 anni ... Si legge su dilei.it