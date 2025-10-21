Elisabetta Gregoraci il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna

Dilei.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorni complicati per Elisabetta Gregoraci. Mario, l’amato padre della soubrette calabrese, è stato denunciato dalla sua ex compagna con le gravi accuse di stalking e maltrattamenti. L’uomo è ora indagato anche se tramite il suo legale ha smentito tutto, parlando di una “versione unilaterale dei fatti”. Perché il padre di Elisabetta Gregoraci è accusato di stalking e maltrattamenti. Mario Gregoraci, il padre 75enne di Elisabetta Gregoraci è stato accusato dalla 56enne Rosita Gentile di Soverato per violenze e minacce. La donna è stata sua compagna per ben dodici anni e una volta l’ha addirittura salutata a Domenica In, dove è stato ospite con la celebre figlia. 🔗 Leggi su Dilei.it

elisabetta gregoraci il padre mario accusato di stalking e maltrattamenti dall8217ex compagna

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il padre Mario accusato di stalking e maltrattamenti dall’ex compagna

