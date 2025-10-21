Elisabetta Gregoraci il padre è indagato per reati terribili | Mi minacciava di morte col coltello

Una vicenda delicata e potenzialmente esplosiva sta scuotendo il mondo dello spettacolo e coinvolge da vicino Elisabetta Gregoraci. A far emergere il caso è stata Selvaggia Lucarelli, che con un post sui social ha attirato l’attenzione su un’inchiesta giudiziaria in corso a carico di Mario Gregoraci, padre della nota conduttrice televisiva. Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe al centro di gravi accuse, per le quali la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio. La fonte che ha documentato l’intera vicenda è Calabria7, testata locale che ha raccolto la testimonianza diretta di una donna, Rosita Gentile, che ha deciso di parlare pubblicamente dopo anni di silenzio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisabetta Gregoraci, il padre è indagato per reati terribili: «Mi minacciava di morte col coltello»

