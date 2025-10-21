Elisabetta Gregoraci accuse pesantissime per il papà Mario | la denuncia della ex compagna

Selvaggia Lucarelli, con un tweet pubblicato ieri pomeriggio, ha acceso i riflettori su una vicenda tanto delicata quanto complessa, che coinvolge da vicino la famiglia di una delle conduttrici più note della televisione italiana. “Una testata calabrese racconta che Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, è indagato per una brutta storia di maltrattamento e stalking (la procura ha chiesto il rinvio a giudizio)”, ha scritto la giornalista, rilanciando così un’inchiesta pubblicata da Calabria7 che ha già sollevato un’ondata di reazioni e commenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano calabrese, la denuncia sarebbe partita da Rosita Gentile, 57 anni, residente a Soverato, che ha accusato il suo ex compagno Mario Gregoraci di stalking e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

