Elezioni Organi collegiali e Consulte provinciali degli studenti entro il 31 ottobre

Con la nota del 19 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato per l’anno scolastico 202526 le indicazioni già applicate negli anni precedenti in merito allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali nelle scuole. Le procedure fanno riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, integrata dalle successive O.M. n. 2671995, n. 2931996 e n. 2771998. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali, 25 ottobre 2025 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori negli Organi collegiali si svolgeranno sabato 25 ottobre 2025, secondo le seguenti modalità: - La mattina gli studenti voteranno i pro - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni organi collegiali: guide e documenti pronti da scaricare, con scadenzario già pronto all’uso - X Vai su X

Elezioni organi collegiali scuola, quali scadenze? Gli adempimenti per i dirigenti – GUIDA SCARICABILE - In questa prima parte dell’anno scolastico le scuole sono chiamate a rinnovare entro il 31 ottobre 2025 gli Organi collegiali di durata annuale, quali i rappresentanti dei Consigli di classe (genitori ... Segnala tecnicadellascuola.it

Elezioni organi collegiali 2025/2026: procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91 - Il 19 settembre 2025 con la nota n° 2025 il Ministero ha ricordato alle scuole che entro il prossimo 31 ottobre 2025, dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata ann ... Da tecnicadellascuola.it

Scuole secondarie di secondo grado: come studenti e famiglie partecipano alla vita scolastica attraverso gli organi collegiali [GUIDA] - La partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita scolastica non è un semplice adempimento formale, ma rappresenta uno dei pilastri fondamentali della scuola italiana. Secondo orizzontescuola.it