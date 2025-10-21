Elezioni in Campania Maria Rosaria Boccia rivela | Mi hanno chiesto di candidarmi tutti tranne Fratelli d’Italia – Il video

In vista delle elezioni regionali che si terranno in Campania domenica 23 e lunedì 24 novembre, per i partiti sono giorni di corsa alla ricerca dei candidati da proporre alle urne. La presentazione delle liste elettorali è fissata per venerdì 24 ottobre e 25 ottobre e non c’è ancora certezza su tutti i nomi. Anzi, c’è chi è stato cercato da più di una forza politica: è il caso di Maria Rosaria Boccia, oggi candidata con Dimensione Bandecchi, che a L’aria che tira, in onda su La7, ha rivelato di essere stata contattata da quasi tutti i partiti per una sua possibile elezione in Campania. Boccia: «Ho avuto interlocuzioni con tutti». 🔗 Leggi su Open.online