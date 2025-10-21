Elezioni in Campania Maria Rosaria Boccia rivela | Mi hanno chiesto di candidarmi tutti tranne Fratelli d’Italia – Il video
In vista delle elezioni regionali che si terranno in Campania domenica 23 e lunedì 24 novembre, per i partiti sono giorni di corsa alla ricerca dei candidati da proporre alle urne. La presentazione delle liste elettorali è fissata per venerdì 24 ottobre e 25 ottobre e non c’è ancora certezza su tutti i nomi. Anzi, c’è chi è stato cercato da più di una forza politica: è il caso di Maria Rosaria Boccia, oggi candidata con Dimensione Bandecchi, che a L’aria che tira, in onda su La7, ha rivelato di essere stata contattata da quasi tutti i partiti per una sua possibile elezione in Campania. Boccia: «Ho avuto interlocuzioni con tutti». 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Tele Club Italia. . CAMPANIA OGGI: verso le elezioni regionali - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Campania, Bandecchi convince Boccia ma resta lui il candidato presidente - X Vai su X
L'Aria che tira, Maria Rosaria Boccia: "Tutti i partiti tranne FdI mi hanno chiesto di candidarmi" - Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira andata in onda il 21 ottobre su La7. Segnala iltempo.it
Regionali, Maria Rosaria Boccia: “Volevano candidarmi tutti i partiti” - "Bisogna parlare dei dati reali e del coraggio di un imprenditore come Bandecchi che ha deciso di candidarsi in Campania per fare il bene dei campani". Si legge su msn.com
Regionali, Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: “Campania sempre più povera, con lui le cose possono cambiare” - L’annuncio in diretta su La7 a “L’Aria che Tira”: “Servono competenza e coraggio, non clientele. Riporta affaritaliani.it