Elezioni a Cipro Nord | l’europeista Erhurman batte Tatar il presidente uscente appoggiato dalla Turchia

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria tanto schiacciante quanto inattesa. È quella che domenica scorsa, 19 ottobre, hanno sancito le elezioni presidenziali che si sono tenute nell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. I circa 218 mila votanti, su 300 mila abitanti complessivi, si sono chiaramente espressi a favore di Tufan Erhurman, moderato ed europeista, che ha battuto il candidato appoggiato da Erdogan, il presidente uscente Ersin Tatar. I numeri parlano chiaro: verso il primo è confluito quasi il 63% dei voti contro circa il 36% del secondo, con le restanti preferenze suddivise tra gli altri cinque candidati ammessi alla tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

