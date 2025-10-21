Eleonora Giorgi avrebbe compiuto oggi 72 anni Paolo Ciavarro | Auguri mamma

21 ott 2025

(Adnkronos) – "Auguri mamma ti amo", così Paolo Ciavarro ricorda oggi, martedì 21 ottobre, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. L'attrice oggi avrebbe compiuto 72 anni. Il secondogenito ha condiviso sui social due foto che lo ritraggono accanto alla madre: "Vivi e sorridi dentro al mio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

