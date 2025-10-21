Eleonora Giorgi avrebbe compiuto oggi 72 anni Paolo Ciavarro | Auguri mamma

(Adnkronos) – "Auguri mamma ti amo", così Paolo Ciavarro ricorda oggi, martedì 21 ottobre, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. L'attrice oggi avrebbe compiuto 72 anni. Il secondogenito ha condiviso sui social due foto che lo ritraggono accanto alla madre: "Vivi e sorridi dentro al mio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Paolo Ciavarro ricorda la sua dolce madre Eleonora Giorgi ? #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #Verissimo #toffanin #SilviaToffanin #eleonoragiorgi #tumore #warrior #cancer #cancerfighter #paolociavarro - facebook.com Vai su Facebook

Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 72 anni. L'ultimo desiderio prima di morire e i giorni in clinica con i figli: «Si è addormentata tenendoci per mano» - «Voglio più vita nei giorni che mi rimangono, non fatevi mangiare da ansie inutili». Lo riporta msn.com

Il post straziante di Paolo Ciavarro nel giorno del compleanno di Eleonora Giorgi: "Auguri mamma, ti amo" - Attrice, icona di fascino degli anni settanta, un David di Donatello come miglior attrice protagonista e poi, nei suoi ultimi mesi di vita, simbolo di forza e coraggio contro il tumore. Riporta today.it

Paolo Ciavarro: «Dopo la morte di mamma Eleonora Giorgi, io e mio fratello Andrea ci siamo ritrovati e oggi siamo inseparabili» - A pochi giorni dal compleanno suo e della madre, che hanno sempre festeggiato insieme, il figlio dell’attrice la ricorda: «Ero abituato a passare ore al telefono con lei, di colpo mi sono ritrovato mo ... Riporta vanityfair.it