Elce conclusi i lavori alla nuova scuola | 200 bambini tornano nelle aule

Sono più di 200 i bambini che stanno finalmente fruendo di spazi più confortevoli e sicuri nel plesso scolastico in via Innamorati a Elce, da questo anno scolastico totalmente funzionante dopo i lavori di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo.Migliorata anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Completati i lavori. Nuova illuminazione in viale dei Cappuccini: "Così c’è più vivibilità" - Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nell’importante arteria all’interno dell’omonimo quartiere cittadino, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

La nuova Rocca Brancaleone. Ospiterà cinema e spettacoli. Posti a sedere da 300 a 1.400: "Ora i lavori, poi il bando" - Entro la fine di quest’anno e l’inizio del 2026 i lavori all’interno della Rocca Brancaleone saranno conclusi. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Udine, conclusi i lavori sul “ferro di cavallo” del centro - Conclusi a Udine i lavori di riqualificazione del cosiddetto “Ferro di Cavallo”, il semicerchio viario che comprende via Cesare Battisti, via Canciani e via Poscolle alta. Scrive rainews.it