Eindhoven tifosi del Napoli fermati e identificati | l’avvocato Coppola denuncia abuso di potere
"> «La nostra città è sempre pronta a combattere ingiustizie e abusi, e ieri sera si sono rivisti numeri che non si vedevano dal 1944. Napoli merita rispetto». Con queste parole, pubblicate su Facebook, l’avvocato Emilio Coppola, che rappresenta alcuni dei tifosi del Napoli fermati ed espulsi a Eindhoven, ha denunciato pubblicamente quanto accaduto nella serata di ieri in Olanda. Il legale ha rilanciato il post di uno dei supporter azzurri presenti in trasferta, accompagnato da una foto che mostra le mani di alcuni dei fermati con numeri scritti sopra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
