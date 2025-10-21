Eindhoven maxi blitz prima della partita di Champions | 180 tifosi del Napoli arrestati dalla polizia
Notte tesa nei Paesi Bassi, alla vigilia della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Lo riferisce la stampa olandese, citando fonti della polizia locale e l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp). Secondo quanto riferito, i supporter partenopei « avrebbero causato disordini con il loro comportamento ». Altri quattro tifosi del Psv sono stati fermati in diverse aree della città per le medesime motivazioni. Arresti preventivi: nessun vero scontro. Le autorità locali hanno precisato che non si sono verificati scontri fisici o risse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
