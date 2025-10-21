Eindhoven fermati e espulsi 180 tifosi del Napoli | annullati i biglietti per la Champions League
Tensione alla vigilia della sfida di Champions League tra Psv e Napoli. Circa 180 tifosi partenopei sono stati fermati nella notte a Eindhoven e successivamente espulsi dalla città olandese, dopo aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco Jeroen Dijsselbloem in vista dell’incontro di questa sera. Secondo quanto riportano le autorità locali e le agenzie di stampa nederlandesi, il gruppo di sostenitori azzurri avrebbe ignorato le richieste della polizia di lasciare il centro cittadino. Gli agenti sono intervenuti per evitare possibili disordini, portando i tifosi nella stazione di polizia di Mathildelaan per l’identificazione e gli interrogatori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
