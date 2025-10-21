Eindhoven fermati circa 180 tifosi del Napoli prima di PSV–Napoli | fermi preventivi per disordini in centro

A poche ore dal match di Champions League tra PSV e Napoli, il centro di Eindhoven è stato teatro di tensioni tra gruppi di tifosi. La polizia locale ha disposto il fermo di circa 180 sostenitori del Napoli, ritenuti responsabili di comportamenti tali da provocare disordini nelle vie centrali. Fermati anche quattro tifosi del PSV. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti sono intervenuti con fermi “preventivi” per scongiurare possibili risse. Ai gruppi era stato chiesto di allontanarsi dal centro, richiesta rimasta senza esito. Da qui la decisione di procedere con i fermi per violazione del regolamento sugli assembramenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

