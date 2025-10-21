Eindhoven espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati nella notte | annullati i biglietti e segnalazioni alla Questura

Primacampania.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EINDHOVEN (PAESI BASSI), 21 OTTOBRE 2025 – Tutti i 180 tifosi del Napoli fermati stanotte dalla Polizia locale di Eindhoven sono stati espulsi dalla città olandese dopo aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco in vista del match di Champions League contro il PSV. Secondo quanto riferito dagli stessi supporter, i biglietti per la partita sono stati annullati, impedendo così la loro partecipazione all’incontro. Le autorità olandesi hanno inoltre trasmesso gli atti relativi all’accaduto alla Questura di Napoli, che valuterà ora l’eventuale emissione di provvedimenti di daspo nei confronti dei tifosi coinvolti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

