Eindhoven – Coppola legale dei tifosi del Napoli fermati | Abuso nei loro confronti!

Emilio Coppola, legale dei tifosi fermati ad Eindhoven, è intervenuto oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli Di seguito le sue parole. Queste le sue parole: Ieri sera .. "Ieri sera in un parcheggio nei pressi del centro cittadino di Eindhoven, dei tifosi del Napoli sono stati circondati dalle forze dell'ordine e privati di tantissime libertà individuali senza che sia stato ravvisato alcun tipo di reato. Si punisce l'atmosfera, come si legge dalla nota della Questura di Eindhoven, ovvero il fatto che ci fosse questo raggruppamento dei tifosi del Napoli. Sono stati individuati ed identificati all'interno di questo parcheggio, successivamente sono stati spostati in Questura, schedati e foto segnalati, ricevendo un provvedimento.

