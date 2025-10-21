Eindhoven circa 180 tifosi del Napoli fermati

Ad Eindhoven 180 tifosi del Napoli, giunti nella città olandese per assistere alla partita di Champions League contro il Psv, sono stati arrestati dalla polizia. Sono stati condotti alla stazione di polizia di Mathildelaan e interrogati. Avrebbero “causato disordini con il loro comportamento”, riporta l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), anche se al momento non sono stati segnalati reali scontri con i locali. Sono accusati di avere violato le norme anti assembramento, scrive Europa Today. Anche quattro tifosi del Psv Eindhoven sono stati arrestati in altre zone della città per aver causato disordini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Eindhoven, circa 180 tifosi del Napoli fermati

