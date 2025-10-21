Eindhoven arrestati ed espulsi 180 tifosi del Napoli | cosa è successo

Un vero e proprio caos che ha riguardato 180 tifosi del Napoli giunti in trasferta a Eindhoven, Olanda, per seguire la squadra nella partita di Champions League che giocherà stasera contro i padroni di casa del Psv. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, stanotte questo folto gruppo di supporters è stato arrestato e successivamente espulso dalla città. Cosa è successo. La cosa incredibile è che si sarebbe trattato di "arresti preventivi": il folto gruppo di tifosi del Napoli è stato fermato anche se, come dichiarato dalla polizia locale all'agenzia di stampa Algemeen Nederlands Persbureau (Anp), non si sono verificati veri e propri disordini o risse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

