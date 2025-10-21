Eindhoven arrestati 180 tifosi del Napoli in città per la Champions | si temevano disordini

I tifosi non avrebbero provocato veri e propri disordini o risse. Un portavoce ha infatti chiarito che le autorità hanno voluto impedire queste situazioni proprio con gli arresti. Gli agenti, infatti, avrebbero chiesto loro di lasciare il centro città per motivi di sicurezza, ma questi avrebbero rifiutato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

