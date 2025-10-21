Eindhoven arrestati 180 tifosi del Napoli in città per la Champions | si temevano disordini
I tifosi non avrebbero provocato veri e propri disordini o risse. Un portavoce ha infatti chiarito che le autorità hanno voluto impedire queste situazioni proprio con gli arresti. Gli agenti, infatti, avrebbero chiesto loro di lasciare il centro città per motivi di sicurezza, ma questi avrebbero rifiutato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Il gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan - facebook.com Vai su Facebook
180 ultras del Napoli sono stati arrestati nei Paesi Bassi prima della partita del Napoli. Per violazione del regolamento sugli assembramenti - X Vai su X
Champions League, tensione a Eindhoven: arrestati 180 tifosi del Napoli - Alla vigilia di una delle partite più attese della fase a gironi di Champions League, Eindhoven è stata scenario di un’operazione di polizia che ha visto arrestati numerosi tifosi del Napoli. notizie.it scrive
Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Riporta tg24.sky.it
Circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati nei Paesi Bassi prima della partita col PSV Eindhoven - Lunedì sera circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in una operazione di controllo preventivo prima della partita di Champions League con ... Lo riporta ilpost.it