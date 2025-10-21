Eindhoven 180 tifosi del Napoli fermati prima della partita di Champions League con il PSV | Misura preventiva

21 ott 2025

Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven. Le autorità olandesi, riferisce l'agenzia ANP (Algemeen Nederlands Persbureau), affermano che il gruppo avrebbe. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Eindhoven, 180 tifosi del Napoli fermati prima della partita di Champions League con il PSV: «Misura preventiva»

