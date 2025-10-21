Eindhoven 180 tifosi del Napoli arrestati | Saranno espulsi subito dall’Olanda

Tensione alta a Eindhoven alla vigilia della partita di Champions tra PSV e Napoli. Come . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Argomenti simili trattati di recente

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati la sera di lunedì 20 ottobre nel centro di Eindhoven, in Olanda. A poche ore dal match di Champions con il Psv Eindhoven, la Polizia è intervenuta per evitare che provocassero disordini, dopo aver violato il regola Vai su Facebook

Arrestati 180 tifosi del Napoli ad #Eindhoven, dove gli azzurri di Conte affronteranno stasera il Psv per la terza giornata di Champions League. La polizia: «Azione preventiva per evitare disordini» - X Vai su X

Eindhoven, espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. Da italiaoggi.it

Eindhoven, arrestati ed espulsi 180 tifosi del Napoli: cosa è successo - Prima arrestati e poi espulsi preventivamente senza che siano mai scoppiati disordini: ecco cosa ha deciso il sindaco di Eindhoven e le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... Riporta msn.com

Tifosi Napoli arrestati, perché e cosa è successo - Alta tensione a Eindhoven: 180 tifosi del Napoli arrestati prima del match di Champions contro il PSV per motivi di ordine pubblico. Segnala minutidirecupero.it