Eindhoven 180 tifosi del Napoli arrestati preventivamente prima del match di Champions contro il Psv

EINDHOVEN (PAESI BASSI), 21 OTTOBRE 2025 – Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven, in vista della partita di Champions League di questa sera contro il Psv. Lo riferisce la stampa olandese citando fonti della polizia locale e l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Secondo quanto reso noto dalle autorità, i sostenitori partenopei avrebbero “ causato disordini con il loro comportamento ”, spingendo le forze dell’ordine a intervenire per prevenire episodi di violenza. Altri quattro tifosi del Napoli e quattro del Psv sono stati arrestati in diverse zone della città per motivi analoghi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Eindhoven, 180 tifosi del Napoli arrestati “preventivamente” prima del match di Champions contro il Psv

