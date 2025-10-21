Eicma scalda i motori | 730 espositori la mostra della Dakar e il corner per i tatuaggi gratis

Si scaldano i motori per l'edizione numero 82 di Eicma Milano, l'esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori. Per questo 2024 la mostra aprirà sotto lo slogan That's Amore. Le porte apriranno il 4 novembre a Fiera Milano Rho e sarà visitabile fino al 9 novembre. Obiettivo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it