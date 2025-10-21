Eicma 2025 ecco l' edizione 82 | prezzo dei biglietti e come arrivare
Presentata a Milano la nuova edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote: oltre 730 espositori, 2.000 marchi e le leggende del Motorsport. Spettacolo, sport e innovazione per una manifestazione senza precedenti. Appuntamento a Fiera Milano Rho dal 4 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ci vediamo a EICMA 2025 alla fiera Milano-Rho: venite a respirare l'energia Malossi, a scoprire le novità a catalogo e a incontrare i nostri influencer. C'è di più, perché sabato 8 novembre premieremo i vincitori di questa edizione dei Trofei Malossi. Chiam - facebook.com Vai su Facebook
Eicma 2025, ecco l'edizione 82: prezzo dei biglietti e come arrivare - Presentata a Milano la nuova edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote: oltre 730 espositori, 2. Si legge su gazzetta.it
EICMA 2025, l’edizione numero 82 è un tributo alla passione - L'82ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote ... Riporta msn.com
Eicma scalda i motori, 50 nazioni attese a Rho Fiera - Eicma 2025, l'82esima edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote scalda i motori, e il cuore, sotto lo slogan That's Amore. Riporta ansa.it