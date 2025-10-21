Eicma 2025 ecco l' edizione 82 | prezzo dei biglietti e come arrivare

Presentata a Milano la nuova edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote: oltre 730 espositori, 2.000 marchi e le leggende del Motorsport. Spettacolo, sport e innovazione per una manifestazione senza precedenti. Appuntamento a Fiera Milano Rho dal 4 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

