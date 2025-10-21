Effetto pace | Maccabi e Hapoel Tel Aviv torneranno a giocare le gare di Eurolega in Israele

Si ripartirà dal primo dicembre: vale non solo per le gare di Eurolega casalinghe ma anche per quelle di Eurocup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Effetto "pace": Maccabi e Hapoel Tel Aviv torneranno a giocare le gare di Eurolega in Israele

News recenti che potrebbero piacerti

Un corridoio di pace può davvero fermare l’#effetto #domino in #MedioOriente? Tra pattuglie multinazionali, polizia locale riformata e cantieri che riaprono, #Gaza diventa il banco di prova più rischioso del #Mediterraneo - X Vai su X

E' un venerdì in piena "ottobrata", care amiche e cari amici, ma questo non esenta alcuno dall'essere comunque presente, con orecchie e attenzione, a Effetto Notte. Dove mi occupo degli sviluppi dell'accordo di pace per Gaza e degli imminenti destini della Fr Vai su Facebook

Ritorno in Israele: Hapoel e Maccabi ospiteranno l'EuroLega a Tel Aviv - Il Consiglio direttivo di EuroLega ha deciso: Hapoel e Maccabi torneranno a giocare le gare interne a Tel Aviv. Secondo pianetabasket.com

Tifosi israeliani aggrediti. Maccabi, Hapoel e Familia: il calcio è questione politica - Questa, al momento, è la sola certezza “calcistica” di quanto accaduto giovedì sera ad Amsterdam, perché il fattore ultras sembra scivolato in ... Riporta ilfattoquotidiano.it