Educazione ambientale e sostenibilità | parte da Sabaudia il percorso territoriale

Cdn.ilfaroonline.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabaudia, 21 ottobre 2025 – Parte da Sabaudia, con il primo incontro ospitato presso Labnet Lazio e il Museo Civico del Mare e della Costa “Marcello Zei”, il percorso di co-design e formazione territoriale del Sistema INFEAS – Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, promosso dalla Regione Lazio con il supporto di Fondazione Ecosistemi e ARPA Lazio, nell’ambito del progetto “C.R.E.A. INFEAS – Coordinamento per il Rilancio dell’Educazione Ambientale e del Sistema INFEAS”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo e diffuso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Che fine ha fatto l'educazione ambientale nella nostre scuole? - Perché se da una parte, è diventata una materia obbligatoria quando lo è diventata anche l’Educazione Civica (a partire dall’anno scolastico 2020- Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Ambientale Sostenibilit224 Parte