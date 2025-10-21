Educazione ambientale e sostenibilità | parte da Sabaudia il percorso territoriale
Sabaudia, 21 ottobre 2025 – Parte da Sabaudia, con il primo incontro ospitato presso Labnet Lazio e il Museo Civico del Mare e della Costa “Marcello Zei”, il percorso di co-design e formazione territoriale del Sistema INFEAS – Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, promosso dalla Regione Lazio con il supporto di Fondazione Ecosistemi e ARPA Lazio, nell’ambito del progetto “C.R.E.A. INFEAS – Coordinamento per il Rilancio dell’Educazione Ambientale e del Sistema INFEAS”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo e diffuso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
