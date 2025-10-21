L'educazione al rispetto è un pilastro fondamentale contro la violenza di genere, un'emergenza sociale secondo Aldo Mucci. Non è un concetto astratto, ma un processo essenziale da avviare fin dall'infanzia per insegnare empatia e tolleranza. È un cambiamento culturale necessario che coinvolge tutti.Educazione al rispetto, Mucci: “la scuola non può fare tutto da sola, serve una alleanza”"Serve educazione al rispetto" è un grido che riecheggia forte in Italia, che necessita di un urgente cambiamento culturale profondo. La violenza di genere – dichiara Aldo Mucci - non è solo un problema individuale, ma un'emergenza sociale che si combatte partendo dalle basi, educando al rispetto fin dall'infanzia, in famiglia, a scuola e nella società. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Educazione al rispetto, Mucci (SGS): alleanza scuola-famiglia