Educativa di strada podcast una web radio | dalla Regione quasi 200mila euro per il protagonismo giovanile
Orientamento al lavoro, rafforzamento della rete di Informagiovani e riqualificazione di spazi sociali, e protagonismo giovanile. Sono queste alcune delle tematiche trattate questa mattina nell’ambito della conferenza stampa convocata a Cesena dall’assessore regionale Giovanni Paglia (Lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Eccoci...educativa di strada dalla strada allo stadio? #Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Blog | Povertà educativa, per combatterla la strada del risparmio incentivato - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/15/poverta-educativa-per-combatterla-la-strada-del-risparmio-incentivato/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&ut - X Vai su X
“Solo un pretesto”, il podcast del progetto Giovani Onde che dà voce alle nuove generazioni - Tra i temi affrontati il razzismo, il patriarcato, la pressione sociale, la paura di non essere abbastanza, le fragilità e le paure ... Si legge su bergamonews.it