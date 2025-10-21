Educare al rispetto con la musica | il progetto per le primarie promosso da MIM e Fondazione Mariele Ventre

Per l’anno scolastico 20252026 torna “Tieni il tempo con Mariele – Educare al rispetto con la musica”, il progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Fondazione Mariele Ventre. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole primarie, statali e paritarie, ed è parte delle azioni previste dal Protocollo d’intesa siglato il 17 giugno 2024 tra le due istituzioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Educare al rispetto: il segno profondo delle donne nella crescita dei bambini Un incontro dedicato alla riflessione sul ruolo dell’educazione e della prevenzione nella crescita dei bambini, per costruire un futuro più consapevole, rispettoso e libero da violenz Vai su Facebook

Educazione al rispetto e alle relazioni, Valditara: “Parte obbligatoria del curricolo scolastico. 90% scuole attive, effetti positivi nel 70% dei casi” - X Vai su X

Obiettivo prevenzione. Il rispetto si impara fin dai banchi di scuola - A Besana, tra le aule della scuola media Giovanni XXIII, prende forma un progetto che parla di rispetto, ascolto ... Lo riporta msn.com

La proposta di Tinfena: "Educare al rispetto nelle scuole superiori" - È questo l’obiettivo del progetto “Educare al rispetto”, presentato dal gruppo di centrosinistra in ... Come scrive lanazione.it

Educare alla parità e al rispetto: l’indagine INDIRE per costruire la scuola del futuro - INDIRE, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha avviato un’indagine nazionale rivolta alle dirigenti e ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. tecnicadellascuola.it scrive