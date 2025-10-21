La Guerra delle Ombre si è conclusa con la vittoria di Sir Arion Aster, l’eroico prescelto che ha sconfitto i signori del male di turno, riportando la pace a Vallenar e l’estinzione della magia. Il lieto fine che tutti desideravano. Oppure no? E se la narrazione di quell’ultimo epico scontro, diventato ormai storia grazie ai canti e alle leggende popolari, fosse solo una enorme bugia? Debutta a Lucca Comics & Games e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online da martedì 11 novembre il primo volume di One Last Time di Dario Sicchio e Caterina Bonomelli. Ha inizio l’unica saga post- fantasy in cui i protagonisti sono i villains, eccezionalmente riuniti per smascherare la più grande menzogna mai architettata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD presenta One Last Time di Dario Sicchio e Caterina Bonomelli