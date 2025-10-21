Edizione speciale della rassegna Padova Urbs Organi il coro polifonico San Biagio in Chiesa di S Giustina

Sarà la Basilica di Santa Giustina a ospitare venerdì 24 ottobre, ore 21,  la rassegna Padova Urbs Organi APS, edizione speciale dal titolo Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione.Protagonista della serata il Coro Polifonico San Biagio, che spazia dalla polifonia classica alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

