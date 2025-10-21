Edijan scomparso da tre settimane l' appello su Chi l’ha visto
Nuovo appello per Edijan Chiuia a Chi l'ha visto sulla pagina Facebook del programma: il 22enne di nazionalità romena residente in Slovenia, a Isola, manca da casa da ormai più di tre settimane e la famiglia non ha ancora avuto notizie di lui. Il ragazzo è stato visto anche a Trieste. Ha gli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ragazzo scomparso a Isola: dopo dieci giorni ancora nessuna traccia https://ift.tt/DgwQrdA https://ift.tt/8lTpodu - X Vai su X