Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il programma: l’Arsenal lanciato ospita l’Atletico sport.quotidiano.net
? Ascolti TV Domenica 19 Ottobre 2025: Màkari 4 Domina la Prima Serata lawebstar.it
Come prevenire e combattere l’osteoporosi per avere ossa sane e forti a tutte le età milleunadonna.it
Napoli, coppia di pusher arrestata a Scampia: in casa droga, armi e una katana primacampania.it
Juventus (Tuttosport): Comolli e Tudor a colloquio con la squadra, fatta questa richiesta senza mezzi ... juventusnews24.com
Inizia oggi la pena detentiva di Nicolas Sarkozy: cinque anni in carcere, per associazione a delinquere metropolitanmagazine
Rifiuti ingombranti abbandonati tra viale Michelangelo e via Bernini: "Ispettori ambientali dove siete?"
Alcuni indegni appartenenti alla specie umana hanno avuto la fantasiosa idea di scaricare dentro l... ► palermotoday.it
Falsi certificati psichiatrici per invalidità civile, Legge 104 e Legge 68; intermediaria condannata. Lo scandalo alla ASL di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di Terracina è stata condannata per aver svolto il ruolo di ... ► dayitalianews.com
Probabili formazioni Union SG Inter, scocca l’ora di Pio Esposito! Le idee di Chivu col Napoli dietro l’angolo
di Redazione Inter News 24Probabili formazioni Union SG Inter, scocca l’ora di Pio Esposito! Le idee... ► internews24.com
Schlein assente, Conte in prima fila: Onorato presenta il suo progetto centrista
«Sembra di assistere al funerale laico di Elly Schlein…». Un amministratore locale del Lazio la but... ► lettera43.it
Le 49 cantine italiane premiate per la prima volta con i Tre Bicchieri da nord a sud
Tra i 508 vini premiati con i Tre Bicchieri dalla guida Vini d'Italia del Gambero Rosso 2026, alcuni... ► gamberorosso.it
Monte di Procida: riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato poi aggredisce i Carabinieri. 57enne arrestato
Cantiere abusivo sotto sequestro, ma riprende i lavori: manette per un 57enne di Monte di Procida ... ► puntomagazine.it
? Ascolti TV Domenica 19 Ottobre 2025: Màkari 4 Domina la Prima Serata
La fiction di Rai 1 con Claudio Gioè vince la sfida del prime time con il 19.6% di share, superando... ► lawebstar.it
Nancy Brilli e Marcella Bella contro i giudici "scorbutici che fanno i bulli”
A Ballando con le stelle il livello di nervosismo è alto. Molti dei partecipanti si lamentano degli ... ► milleunadonna.it
SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza riscopre i gol delle punte. Il Camaiore deve gestire meglio i momenti
In D domenica di rimonte subite per le versiliesi: pari (con l’amaro) per il Seravezza che vinceva... ► sport.quotidiano.net
Pesca abusiva di datteri di mare e disastro ambientale: operazione della Guardia costiera nel nord Barese
I militari della Guardia costiera, coordinati dalla Procura di Trani, stanno eseguendo dalle prime... ► baritoday.it
Abu Mazen: Hamas ostacolo alla pace, l'Italia riconosca la Palestina. I miliziani: "Serve tempo per restituire gli ostaggi"
«Hamas è un ostacolo alla pace, deve consegnare le armi». Lo dice il leader dell’ANP, Abu Mazen in u... ► gazzettadelsud.it
Orionidi 2025, ecco quando vedere le 20 meteore all’ora della cometa di Halley
Il cielo d’autunno si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell’ann... ► cultweb.it
L’Under 18 vince e resta al secondo posto
L’Under 18 del Cesena batte il Sassuolo e resta al secondo posto dietro la Roma con una gara in men... ► ilrestodelcarlino.it
Terracciano, altro gol. E in ottica modificatore è uno dei migliori tra i low cost
Già due reti in campionato per il difensore della Cremonese, che ha fin qui collezionato anche diver... ► gazzetta.it
Arezzo di Bucchi meglio di Somma. L’Ascoli pareggia: amaranto a +3
di Luca Amorosi Con la netta vittoria di Ravenna, l’ si è preso la testa solitaria della classifica... ► sport.quotidiano.net
Disordini a Eindhoven, arrestati 180 ultras del Napoli
Centottanta tifosi del Napoli sono stati arrestati oggi a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in vista dell... ► iltempo.it
Materazzi alla Gazzetta: «Noi interisti ci aspettiamo tanto da Chivu, l’Inter è la più forte e deve tornare a vincere! A Pio manca solo quella cosa»
di Redazione Inter News 24L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, loda il lavoro fatto finora da... ► internews24.com
Confiscati ad Asti beni per 2mln ad un uomo legato agli interessi delle 'ndrine calabresi in Piemonte
La Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, ha ... ► gazzettadelsud.it
Juventus (Tuttosport): Comolli e Tudor a colloquio con la squadra, fatta questa richiesta senza mezzi termini. Ribadita fiducia al tecnico fino al Derby
di Redazione JuventusNews24Juventus (Tuttosport): Comolli e Tudor a colloquio con la squadra alla Co... ► juventusnews24.com
Il Centro LGBTQIA+ ‘Aria’ diventa Sportello Antidiscriminazione Unar
Il Centro LGBTQIA+ ‘Aria’ diventa Centro Antidiscriminazione Unar. Il 23 ottobre a Foggia, via Car... ► foggiatoday.it
Good Boy, recensione: Stephen Graham e il lato disumano dell'educazione
L'inquietante thriller del regista candidato all'Oscar Jan Komasa vede nel cast anche Anson Boon e A... ► movieplayer.it
Olanda, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della partita di Champions col Psv: "Azione preventiva per evitare disordini"
La polizia avrebbe chiesto ai tifosi di lasciare il centro della città, dove si erano radunati, ma... ► ilgiornaleditalia.it
Il Marocco vince per la prima volta il Mondiale under 20
Il Marocco ha sorpreso il mondo conquistando per la prima volta il Mondiale U20, battendo 2-0 in fin... ► ilfoglio.it
L’ospedale sbaglia le cure, il neonato rimane invalido per tutta la vita: «Pagate 4 milioni di risarcimento»
La «Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma» e l’Irccs San Gerardo dovranno pagar... ► open.online
Terre rare, intesa Usa Australia è anche un messaggio alla Cina
Siglato ieri un accordo sulle terre rare tra Australia e Stati Uniti che sblocca una fornitura di m... ► quifinanza.it
Le pagelle. Nicastro ci mette fisicità, Ceccacci spinge sulla trequarti
Pozzi 6,5: ad inizio gara devia con le unghie un insidiosissimo tiro da fuori area di Ianesi. Sarà ... ► sport.quotidiano.net
Guccini: «Un tizio mi ha scritto una lettera per dirmi “Guccini, va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!»
La Stampa intervista oggi Francesco Guccini di cui oggi esce l’ultimo romanzo Romeo e Giulietta 194... ► ilnapolista.it
Inizia oggi la pena detentiva di Nicolas Sarkozy: cinque anni in carcere, per associazione a delinquere
Nicolas Sarkozy farà oggi il suo ingresso nel carcere di La Santè, a Parigi, per iniziare a scontar... ► metropolitanmagazine
Uccise la moglie: per i giudici "non fu una provocazione" ma "peccò d'orgoglio"
Gian Paolo Bregante, l'ex comandante di navi che un anno fa uccise la moglie Cristina Marini a Ses... ► genovatoday.it
Milan, Giménez accentua: un “rigorino” contro la Fiorentina. Ma non un errore vero e proprio
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli grazie a un conte... ► pianetamilan.it
La Pubblica Amministrazione pagherà solo i professionisti in regola con le tasse e i contributi (che lo dovranno dimostrare). BOZZA Legge di Bilancio
Il disegno di legge della Manovra 2026 introduce un ampio ventaglio di misure per razionalizzare e ... ► orizzontescuola.it
Cecilia Rodriguez mamma: è nata la bimba. Ignazio Moser: "La mia nuova definizione di amore"
Un fagottino rosa che tra le braccia del papà Ignazio Moser sembra ancora più piccolo. Il 15 ottobre... ► milleunadonna.it
Lavori di manutenzione, chiusa fino a marzo 2026 la ciclovia Alpe Adria
La Pista Ciclabile Fvg 1 “Alpe Adria” è stata chiusa ieri per lavori di manutenzione sul vecchio p... ► udinetoday.it
Pozzuoli, arrestato 26enne con botti illegali e sigarette di contrabbando
Blitz dei Carabinieri durante un controllo stradale: sequestrati 9 chili di polveri esplosive e 16 ... ► puntomagazine.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 22 ottobre: Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i... ► movieplayer.it
Comunicato Stampa: Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller “Biohacking Senologico”
Milano, 21.10.2025 – Nonostante i controlli regolari e uno stile di vita attento, per molte donne i... ► iltempo.it
Calciomercato Juve, la rivelazione: Tudor si era quasi dimesso con Giuntoli! Il piano originale prevedeva 150 per Osimhen e lui
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la rivelazione: Tudor si era quasi dimesso con Giunto... ► juventusnews24.com
18 Ottobre: Giornata Mondiale della Menopausa. Un Giorno per Parlare Senza Tabù
Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa. Un appuntamento cruciale, istituito dalla Soci... ► milleunadonna.it
Ucraina, congelato l'incontro tra Rubio e Lavrov
In 'stand-by', almeno per ora, l'iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa,... ► iltempo.it
Zaccardo: "La mia autorete ci fece vincere il Mondiale. E ho consigliato io Kvara al Napoli"
L'ex difensore di Milan e Parma: "Persi il posto, ma Lippi mise Grosso. Cannavaro ct dell'Uzbekistan... ► gazzetta.it
Poste, Bergamo cerca portalettere
LAVORO. Anche in provincia di Bergamo Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con... ► ecodibergamo.it
Emma Stone: "Andrew Garfield ha mentito anche con me sul suo ritorno in Spider Man: No Way Home"
La star di Bugonia ha raccontato che nemmeno a lei il collega aveva confessato che sarebbe tornato n... ► movieplayer.it
Conservatorio ‘Nicola Sala’, voce e canzone napoletana: venerdì al via “Sannio Festival”
Tempo di lettura: 2 minutiIl Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, sede del Co... ► anteprima24.it
Francesco Gianello: il 14enne morto di tumore e il medico che gli prescriveva argilla e anti infiammatori
Francesco Gianello è morto nel 2024 a causa di un tumore. Aveva 14 anni. I suoi genitori Luigi Gia... ► open.online
Mattarella: “UE garanzia di libertà e progresso”
Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato in Be... ► imolaoggi.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: mattinata grigia per l’Italia, Perotti e Asia D’Amato deludenti. Ora la Romania
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DEGLI USA: NON SONO PIÙ UNA CORAZZA... ► oasport.it
Nichi Vendola ufficializza la candidatura per le Regionali: "Con Decaro per far vincere ancora un'altra Puglia"
Nichi Vendola ufficializza la sua discesa in campo per le Regionali pugliesi del 23 e 24 novembre.... ► baritoday.it
Giappone, Sanae Takaichi è la prima premier donna: l'elezione in Parlamento
(LaPresse) Il Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come prima donna primo ministro del Pa... ► lapresse.it
Danilo: "Juve, a Madrid puoi cambiare la stagione. Yildiz"
Il brasiliano, doppio ex: "Vedo una chimica tra Tudor e i giocatori che prima non si vedeva, ma serv... ► gazzetta.it
Dal campo. Gruppo al lavoro. Ignacchiti e Bianchi tornano disponibili. Nasti resta ai box
Tornato a lavoro già ieri al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dopo il pareggi... ► sport.quotidiano.net
VERONA LECCE 1 1 | IN EVIDENZA | Punti condivisi nella battaglia per la retrocessione | Serie A 2024/25
Krstovic ha sbloccato il risultato al Bentegodi con il suo 11esimo gol stagionale, prima che Coppol... ► justcalcio.com
Maltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse
La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. Un forte nubifragio ha... ► lapresse.it
Manovra: Manzi, 'per il cinema taglio vergognoso, il governo lo cancelli'
Roma, 21 ott (Adnkronos) - “La legge di bilancio colpisce duramente l'industria cinematografica e a... ► iltempo.it
Scampia: Una katana per tagliare la droga? Pusher marito e moglie arrestati dai Carabinieri
Droga, armi e una katana da film: coppia di Scampia arrestata dai Carabinieri durante una perquisiz... ► puntomagazine.it
Ascolti tv ieri sera 20 ottobre 2025, dal Grande Fratello a Blanca allo Spaesato, i dati Auditel della prima serata
Ecco gli ascolti tv di stasera, lunedì 20 ottobre 2025, dei programmi in prima serata, da Rai 1 al... ► ilgiornaleditalia.it
Lecco piange Pierina Polti, storica e stimata ristoratrice
Commosso addio a una stimata ristoratrice simbolo del territorio lecchese. Si è spenta infatti all... ► leccotoday.it
Come prevenire e combattere l’osteoporosi per avere ossa sane e forti a tutte le età
Oggi è la Giornata Mondiale dell'Osteoporosi e da tempo, i medici di tutto il mondo, concordano sul ... ► milleunadonna.it
Ascolti tv lunedì 20 ottobre 2025: Blanca, Grande Fratello, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di lunedì 20 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca” contro il “Grande ... ► superguidatv.it
MotoGP, Davide Tardozzi getta acqua suo fuoco: “Nessuna rottura con Bagnaia, pensiamo solo ad aiutarlo”
Francesco Bagnaia e Ducati. Un rapporto che si sta sempre più complicando. Un rapporto che, fino ad... ► oasport.it
Welfare diseguale, Sicilia in coda per la spesa sociale: Agrigento fa però meglio delle altre province
Un’Italia sociale a più velocità, con la Sicilia ancora in affanno. È quanto emerge dalla Relazion... ► agrigentonotizie.it
Associazione Motociclistica Aretina protagonista a Chiusdino: trionfi e podi nella penultima tappa del Campionato Toscano Motocross
Domenica 19 ottobre il crossodromo di Chiusdino è stato teatro della penultima tappa del Campionato... ► lortica.it
? Riccardo Fogli: età, altezza, peso, carriera, Pooh, Sanremo, matrimonio, relazioni, figli, reality
Nato a Pontedera nel 1947, Riccardo Fogli è uno dei volti storici della musica italiana, noto per a... ► lawebstar.it