Il nuovo lavoro di Ari Aster è un'opera dalla ruvida personalità che attraversa le paranoie dell'America contemporanea. Distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con WISE Pictures. Il ritorno di Ari Aster con Eddington, dopo gli abissi del disagio esistenziale di Beau ha paura (2023), si propone come una discesa ancora più implacabile nel corpo malato della società americana contemporanea. Ambientato nel Nuovo Messico durante la tumultuosa e claustrofobica estate del 2020, il film distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con WISE Pictures resta costantemente sospeso su quel labile e pericoloso confine tra commedia grottesca e thriller esistenziale.

Eddington: quando il western non è solo western