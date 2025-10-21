Ecosistema urbano le pagelle dell’ambiente nelle città | Genova ok sui trasporti male il verde
Nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente il capoluogo regionale scala posizioni, è quarantesima su 109. Dalla qualità dell’aria alla tenuta della rete idrica, punti di forza e criticità: “Gli amministratori prendano coscienza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un quadro di relativa stabilità, ma con un piccolo “meno” rispetto all’anno scorso. L’edizione n. 32 di Ecosistema urbano, rapporto annuale di Legambiente... - facebook.com Vai su Facebook
Ecosistema urbano: Trento, Mantova e Bergamo sul podio, ma la transizione è stagnante https://ilsole24ore.com/art/ecosistema-urbano-trento-mantova-e-bergamo-podio-ma-transizione-e-stagnante-AHh7C8DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24 - X Vai su X
“Ecosistema urbano”, le pagelle dell’ambiente nelle città: Genova ok sui trasporti, male il verde - Nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente il capoluogo regionale scala posizioni, è quarantesima su 109. Lo riporta ilsecoloxix.it