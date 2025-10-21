Ecosistema urbano le pagelle dell’ambiente nelle città | Genova ok sui trasporti male il verde

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente il capoluogo regionale scala posizioni, è quarantesima su 109. Dalla qualità dell’aria alla tenuta della rete idrica, punti di forza e criticità: “Gli amministratori prendano coscienza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ecosistema urbano le pagelle dell8217ambiente nelle citt224 genova ok sui trasporti male il verde

© Ilsecoloxix.it - “Ecosistema urbano”, le pagelle dell’ambiente nelle città: Genova ok sui trasporti, male il verde

Leggi anche questi approfondimenti

ecosistema urbano pagelle dell8217ambiente“Ecosistema urbano”, le pagelle dell’ambiente nelle città: Genova ok sui trasporti, male il verde - Nella classifica “Ecosistema urbano” di Legambiente il capoluogo regionale scala posizioni, è quarantesima su 109. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Ecosistema Urbano Pagelle Dell8217ambiente