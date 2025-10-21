Ecosistema Urbano 2025 | nel Sud che arranca Avellino fa la differenza

Tempo di lettura: 3 minuti La trentaduesima edizione del rapporto “Ecosistema Urbano” di Legambiente, redatto in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, conferma un quadro chiaro: il Sud continua a inseguire, ma Avellino fa eccezione. Il capoluogo irpino sale al 52° posto nella classifica nazionale, con un punteggio complessivo del 55,51%, guadagnando 14 posizioni rispetto alla precedente edizione. Un risultato che la porta a essere la prima città della Campania e una delle poche realtà meridionali capaci di migliorare la propria performance ambientale. Aria pulita e territorio tutelato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

