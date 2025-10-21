Ecosistema Urbano 2025 | nel Sud che arranca Avellino fa la differenza
Tempo di lettura: 3 minuti La trentaduesima edizione del rapporto “Ecosistema Urbano” di Legambiente, redatto in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, conferma un quadro chiaro: il Sud continua a inseguire, ma Avellino fa eccezione. Il capoluogo irpino sale al 52° posto nella classifica nazionale, con un punteggio complessivo del 55,51%, guadagnando 14 posizioni rispetto alla precedente edizione. Un risultato che la porta a essere la prima città della Campania e una delle poche realtà meridionali capaci di migliorare la propria performance ambientale. Aria pulita e territorio tutelato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Un quadro di relativa stabilità, ma con un piccolo “meno” rispetto all’anno scorso. L’edizione n. 32 di Ecosistema urbano, rapporto annuale di Legambiente... - facebook.com Vai su Facebook
Ecosistema urbano: Trento, Mantova e Bergamo sul podio, ma la transizione è stagnante https://ilsole24ore.com/art/ecosistema-urbano-trento-mantova-e-bergamo-podio-ma-transizione-e-stagnante-AHh7C8DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24 - X Vai su X
Legambiente, Ecosistema Urbano 2025: “Città in affanno sulla sostenibilità” - Il rapporto Ecosistema Urbano 2025, giunto alla trentaduesima edizione, presenta i dati sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani. Scrive ecodallecitta.it
Puglia e Basilicata, performance ambientali in affanno: il Sud resta indietro nella classifica Ecosistema Urbano 2025 - La classifica Ecosistema Urbano 2025 evidenzia un generale arretramento delle città lucane e pugliesi sulle politiche ambientali. Riporta trmtv.it
Cosenza tra le città più green d’Italia: è la prima del Sud nel rapporto Ecosistema Urbano 2025 - Franz Caruso: «Una conferma del nostro lavoro, ma vogliamo fare ancora di più» ... Scrive cosenzachannel.it