Dalla Spezia a Taiwan, per guidare il dialogo globale sulla sostenibilità: Sabrina Canese, membro della giunta di Confcommercio La Spezia e presidente di Assofermet Ferramenta, ha rappresentato l’Italia e le sfide ambientali europee nell’ambito del Taiwan Hardware Show, una delle manifestazioni principali della Taiwan Industry Week, a cui ha partecipato insieme a Francesca Ferrari, presidente del gruppo Giovani imprenditori dell’associazione di categoria Acciai-rottami-metalli-ferramenta. Durante la fiera che si è tenuta al Taichung International Exhibition Center, Canese ha tenuto uno speech presso l’Hardware Innovation Area intitolato "Capire il Cbam (Carbon border adjustmen mechanism; ndr): Impatti sull’Europa e sull’Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Economia sostenibile. Sabrina Canese a Taiwan per l’Hardware Show